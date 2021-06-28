Президент России Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьян погибших на службе

Президент России Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьян погибших на службе
Владимир Путин подписал закон. Фото: скриншот

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ежемесячные выплаты семьям погибших на службе.

Соответствующая бумага опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский лидер подписал документ, который устанавливает, что каждый месяц членам семей погибших на службе пожарных, работников таможни, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения будут выплачиваться денежные средства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что законодательный проект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев внесли в Государственную думу. Предлагается обозначить в законе, что воспользоваться услугами суррогатного материнства могут только состоящие в браке россияне или одинокая женщина — гражданка России, для которой вынашивание и роды ребёнка невозможны.

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