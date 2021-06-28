Президент России повысил возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года

Российский лидер Владимир Путин 28 июня подписал закон, который подразумевает повышение возраста покупки охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны. Так, приобрести вооружение можно только с 21 года.

Помимо повышения возраста, документ устанавливает дополнительные основания, чтобы отказать в лицензии на приобретение оружия.

Соответсвующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Однако новое поставление не затрагивает тех граждан, которые прошли или проходят на момент приобретения военную службу, а также являются служащими государственных военизированных организаций и имеют воинские или другие специальные звания или классные чины юстиции.

Кроме этого новый закон не касается представителей коренных малочисленных народов, которые в связи со своими традициями занимаются охотой.

Этот же пункт распространяется на сотрудников юрлиц с особыми уставными задачами. К тому же, спортивное оружие тоже доступно 18-летним гражданам.

В законе говорится, что лицензию могут не выдать тем, у кого есть снятая или погашенная судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление. Также отказать могут тем, кто совершал умышленное преступление средней тяжести, если оно было совершено с использованием оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. Еще откажут в лицензии тем, кто судим за незаконный оборот оружия и ряду других категорий граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новое уникальное оружие поставят на боевое дежурство в России.