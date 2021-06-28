Президент России повысил возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года

Президент России повысил возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года
Путин утвердил повышение возраста приобретения охотничьего оружия до 21 года. Фото: pixabay

Российский лидер Владимир Путин 28 июня подписал закон, который подразумевает повышение возраста покупки охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны. Так, приобрести вооружение можно только с 21 года.

Помимо повышения возраста, документ устанавливает дополнительные основания, чтобы отказать в лицензии на приобретение оружия.

Соответсвующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Однако новое поставление не затрагивает тех граждан, которые прошли или проходят на момент приобретения военную службу, а также являются служащими государственных военизированных организаций и имеют воинские или другие специальные звания или классные чины юстиции.

Кроме этого новый закон не касается представителей коренных малочисленных народов, которые в связи со своими традициями занимаются охотой.

Этот же пункт распространяется на сотрудников юрлиц с особыми уставными задачами. К тому же, спортивное оружие тоже доступно 18-летним гражданам.

В законе говорится, что лицензию могут не выдать тем, у кого есть снятая или погашенная судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление. Также отказать могут тем, кто совершал умышленное преступление средней тяжести, если оно было совершено с использованием оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. Еще откажут в лицензии тем, кто судим за незаконный оборот оружия и ряду других категорий граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новое уникальное оружие поставят на боевое дежурство в России.

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