Слава КПСС не станет кандидатом в Госдуму

Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, не станет кандидатом в Государственную Думу РФ.

В партии «Зеленая альтернатива» заявили, что не договорились о сотрудничестве с исполнителем и в число претендентов на мандат в федеральном парламенте он не войдет, сообщает URA.RU.

Ранее стало известно, что рэпер Слава КПСС решил выдвигаться в Госдуму. Он отметил, что участвовать в выборах будет от партии «Зеленая альтернатива».

Напомним, выборы депутатов Госдумы пройдут в сентябре 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что музыканта задержали и арестовали за выкрикивание лозунгов в центре города ночью, 3 февраля. Суд признал Вячеслава Машнова виновным в мелком хулиганстве.