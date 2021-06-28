Слава КПСС не станет кандидатом в Госдуму

Слава КПСС не станет кандидатом в Госдуму
Славу КПСС. Фото: скриншот из Twitter

Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, не станет кандидатом в Государственную Думу РФ.

В партии «Зеленая альтернатива» заявили, что не договорились о сотрудничестве с исполнителем и в число претендентов на мандат в федеральном парламенте он не войдет, сообщает URA.RU.

Ранее стало известно, что рэпер Слава КПСС решил выдвигаться в Госдуму. Он отметил, что участвовать в выборах будет от партии «Зеленая альтернатива».

Напомним, выборы депутатов Госдумы пройдут в сентябре 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что музыканта задержали и арестовали за выкрикивание лозунгов в центре города ночью, 3 февраля. Суд признал Вячеслава Машнова виновным в мелком хулиганстве.

Вячеслав Машнов Госдума Слава КПСС


 

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