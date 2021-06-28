Стала известна стоимость лечения певицы МакSим

В частной медицинской клинике, где проходит лечение певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова), рассказали, сколько стоит лечение артистки.

Стоимость палаты «люкс» в VIP-отделении инфекционного стационара начинается от 1 млн рублей за две недели, сообщает news.ru. Сюда входит обследование, трехразовое питание и услуги стационара. Самый дешевый вариант стоит 600 тыс. рублей на такой же период. При этом в цену не входит реанимация.

О госпитализации 38-летней исполнительницы стало известно накануне, после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным.

МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что состояние заболевшей коронавирусом певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская.