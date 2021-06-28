Врачи обнаружили у певицы МакSим поражение печени

У певицы МакSим (Марины Максимовой), которая находится в искусственной коме, обнаружили поражение печени.

После госпитализации врачи провели комплексное обследование и через несколько дней пришли к выводу, что у певицы есть признаки серьезного заболевания, поражающего печень, сообщает «МК».

Врачи предположили, что артистка давно страдает недугом и, вероятно, он уже перешел в хроническую стадию.

В середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что состояние заболевшей коронавирусом певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская.