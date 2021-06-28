Слуцкий прокомментировал требования Чехии о компенсации за взрывы во Вребетице

Слуцкий прокомментировал требования Чехии о компенсации за взрывы во Вребетице
Флаг Чехии. Фото:Pixabay

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что упорство Чехии в ухудшении отношений с Россией продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования.

«Упорство Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования», — написал он в своем в Telegam-канале, комментируя требования Чехии от России выплатить 25,5 млн евро за взрывы оружейных складов во Врбетице в 2014 году.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы причастны ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.

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