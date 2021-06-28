Концерт группы «Сплин» в «Севкабель Порту» перенесли

Концерт группы «Сплин» в «Севкабель Порту» перенесли
Александр Васильев — бессменный лидер группы "Сплин" с 1994 года. Фото: vk.com/spleanclub

Концерт группы «Сплин», который должен был состоятся на «Севкабель Порту» 3 июля, перенесли на 11 сентября.

По словам организаторов концерта компании NCA, это связано с эпидемиологической обстановкой.

«Место проведения остается тем же самым — это «Севкабель Порт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что купленные билеты будут действительны в новую дату, менять их не потребуется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что концерт группы «Мумий Тролль», который должен был пройти в северной столице, отменили. Концерт был назначен на воскресение, 20 июня, на площадке «Севкабель Порт» на Васильевском острове.

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