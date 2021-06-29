В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 33 тысячи человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 32 953 человека.

Об этом стало известно сегодня, 29 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 27 559 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге доля пациентов с коронавирусом в возрасте от 20 до 40 лет, которых госпитализируют в стационары, стала намного выше, чем в первую и вторую волну заболеваемости.