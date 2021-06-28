В Петербурге выросло число молодых пациентов с коронавирусом

В Петербурге выросло число молодых пациентов с коронавирусом
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге доля пациентов с коронавирусом в возрасте от 20 до 40 лет, которых госпитализируют в стационары, стала намного выше, чем в первую и вторую волну заболеваемости. Об этом рассказал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Приходится наблюдать значительное число пациентов данного возраста, которые находятся на искусственной вентиляции легких. К сожалению, нередко видим примеры, когда заболевание заканчивается фатально», — цитирует его РИА «Новости».

Также он добавил, что уровень заболеваемости коронавирусом среди детей существенно ниже, чем во вторую волну.

С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 466775 случаев заражения COVID-19. Скончались 16116 человек, в том числе 110 — за последние сутки. Выздоровело 441696 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала причины, по которым можно легально отказаться от вакцинации от коронавируса. При этом есть категории людей, которым важно вакцинироваться: это лица старше 65 лет, люди с ожирением, с хроническими с онкологическими заболеваниями.

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