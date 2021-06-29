Петербург установил новый антирекорд почислу смертей за сутки от COVID

В Северной столице ежедневно обновляются данные печальной статистики. По последним данным, в городе зафиксировали рекордные 119 смертельных случаев.

Об этом стало известно во вторник, 29 июня. Данные были опубликованы на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки выздороветь удалось 2 283 пациентам.

За минувшие 24 часа в городе зафиксировали 1 374 случая болезни.

Напомним, что Петербург остается в тройке лидеров по суточному приросту коронавирусных больных в России. Опережают Северную столицу Москва и Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург вышел на плато по случаям заражения ковидом.