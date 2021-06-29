В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили более 170 человек

В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили более 170 человек
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Ленинградской области зафиксировано еще 172 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 29 июня. За указанный период стало известно о 14 летальных исходах. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится 48 591 заболевший с начала пандемии.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 25 месте. Петербург находится на третьем — 1 374 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 209 человек. Второе место у Подмосковья — 2 453 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Ленобласти получили ответы на популярные вопросы об обязательной прививке от коронавируса. Так, за отказ от вакцинации сотрудника не могут уволить. Но трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения от выполнения обязанностей.

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