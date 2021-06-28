Жители Ленобласти получили ответы на популярные вопросы об обязательной прививке от ковида

За отказ от вакцинации сотрудника не могут уволить. Фото: pixabay

За отказ от вакцинации сотрудника не могут уволить. Фото: pixabay

Биржа труда Ленобласти ответила на популярные вопросы об обязательной прививке от коронавируса.

Специалисты региональной биржи труда рассказали, что за отказ от вакцинации сотрудника не могут уволить. Но трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения от выполнения обязанностей, сообщает Online47.

Предприятия и организации для того, чтобы работать без ограничений, должны проконтролировать до 1 сентября, чтобы не менее 80% персонала было вакцинировано от COVID-19 (с учетом медпротивопоказаний).

Это касается жителей, которые работают в сфере образования, ЖКХ и энергетики, соцзащиты, здравоохранения, торговли, транспорта, МФЦ, музеев и библиотек, театров и кинотеатров, домов культуры, ДОЛов и детских игровых, работающих в Ленобласти. Требование об обязательной вакцинации не касаются тех, у кого есть противопоказания к прививке.

Напомним, в 47-м регионе работают 105 прививочных пунктов, записаться в которые можно через портал Госуслуг, регистратуру, сайты больниц. Жители сельской местности могут записаться на прививку у фельдшеров ФАПов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области зафиксировано еще 114 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено 47 111 случаев заболевания. При этом выздоровели 44 002 пациента.