В Ленобласти еще 114 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 114 человек заболели коронавирусом
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 114 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в субботу, 19 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено 47 111 случаев заболевания. При этом выздоровели 44 002 пациента.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 17 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 9120 человек. Следом идет Московская область — 1456 новых ковид-пациентов. Третье место у Петербурга — 996 инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что глава Комитета по здравоохранению рассказал, как остановить третью волну коронавируса.

COVID-19 коронавирус ленобласть


 

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