В Петербурге на севшем на мель теплоходе было 63 подростка

В Петербурге на севшем на мель теплоходе было 63 подростка
Теплоход сел на мель. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На теплоходе, который сел на мель в центре Северной столицы, находилось 85 пассажиров. В ГУ МЧС РФ по городу рассказали подробности происшествия.

Инцидент случился сегодня утром, 29 июня, в районе Смольной набережной, 42В. Как сообщили в ведомстве, прогулочное судно «Моя мечта» (тип Москвы 10) село на мель примерно в 4:25 утра. На борту находилось 85 человек, их эвакуируют на берег спасательные катера.

Обошлось без пострадавших, движению других судов теплоход также не мешает, нефтепродукты разлиты не были.

Из пассажиров 63 — подростки. 78 человек эвакуировали на берег и разместили в автобусах. На борту остается семь человек экипажа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кадрами севшего на мель теплохода поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб эвакуация


 

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