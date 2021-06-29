В Петербурге на севшем на мель теплоходе было 63 подростка

На теплоходе, который сел на мель в центре Северной столицы, находилось 85 пассажиров. В ГУ МЧС РФ по городу рассказали подробности происшествия.

Инцидент случился сегодня утром, 29 июня, в районе Смольной набережной, 42В. Как сообщили в ведомстве, прогулочное судно «Моя мечта» (тип Москвы 10) село на мель примерно в 4:25 утра. На борту находилось 85 человек, их эвакуируют на берег спасательные катера.

Обошлось без пострадавших, движению других судов теплоход также не мешает, нефтепродукты разлиты не были.

Из пассажиров 63 — подростки. 78 человек эвакуировали на берег и разместили в автобусах. На борту остается семь человек экипажа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кадрами севшего на мель теплохода поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».