Директора школы в Колпино оштрафовали за отчисление учеников, которых она заподозрила в распространении снюса

Борьба со снюсом обошлась директору школы в 15 тысяч рублей. При этом осталось неизвестным, действительно ли указанные дети были причастны к распространению табака. Фото: pixabay

Борьба со снюсом обошлась директору школы в 15 тысяч рублей. При этом осталось неизвестным, действительно ли указанные дети были причастны к распространению табака. Фото: pixabay

В Колпинском районе Северной столицы директор одной из общеобразовательных школ решительным образом начала борьбу с распространителями снюса — нюхательного табака. Однако за свою инициативу ей придется заплатить штраф.

По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, в понедельник, 28 июня, мировой судья судебного участка №79 вынесла обвинительный приговор руководителю школы №452. Согласно материалам дела, один из учащихся общеобразовательного учреждения, директором которого является подсудимая, отравился снюсом.

После этого появился приказ об отчислении нескольких детей из 4-го, 6-го и 8-го классов, якобы причастных к распространению табака. С 22 апреля их отстранили от занятий с формулировкой «за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка, до определения дальнейшего местонахождения».

Об этом узнала мать одного из отчисленных учеников, которую директор вызвала для личного разговора. В ходе беседы глава школы объяснила, за что сына женщины отстранили от занятий, и добавила, что мальчик исключается временно, но сроков не уточнила. При этом никакой формы обучения взамен директор не предлагала. Таким образом, школьник неделю не ходил в школу, самостоятельно узнавая домашнее задание у одноклассников — учителя его отсутствием не заинтересовались. Аналогичная ситуация сложилась еще у троих отчисленных мальчиков.

Тогда возмущенная петербурженка обратилась в правоохранительные органы — в школу нагрянули сотрудники прокуратуры с проверкой.

Как рассказала сама директор учреждения в зале суда, решение об исключении детей было принято на малом педагогическом совете. Кроме того, у данной меры, как выяснилось, был срок: до 3 мая.