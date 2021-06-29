Директора школы в Колпино оштрафовали за отчисление учеников, которых она заподозрила в распространении снюса

В Колпинском районе Северной столицы директор одной из общеобразовательных школ решительным образом начала борьбу с распространителями снюса — нюхательного табака. Однако за свою инициативу ей придется заплатить штраф.
По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, в понедельник, 28 июня, мировой судья судебного участка №79 вынесла обвинительный приговор руководителю школы №452. Согласно материалам дела, один из учащихся общеобразовательного учреждения, директором которого является подсудимая, отравился снюсом.
После этого появился приказ об отчислении нескольких детей из 4-го, 6-го и 8-го классов, якобы причастных к распространению табака. С 22 апреля их отстранили от занятий с формулировкой «за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка, до определения дальнейшего местонахождения».
Об этом узнала мать одного из отчисленных учеников, которую директор вызвала для личного разговора. В ходе беседы глава школы объяснила, за что сына женщины отстранили от занятий, и добавила, что мальчик исключается временно, но сроков не уточнила. При этом никакой формы обучения взамен директор не предлагала. Таким образом, школьник неделю не ходил в школу, самостоятельно узнавая домашнее задание у одноклассников — учителя его отсутствием не заинтересовались. Аналогичная ситуация сложилась еще у троих отчисленных мальчиков.
Тогда возмущенная петербурженка обратилась в правоохранительные органы — в школу нагрянули сотрудники прокуратуры с проверкой.
Как рассказала сама директор учреждения в зале суда, решение об исключении детей было принято на малом педагогическом совете. Кроме того, у данной меры, как выяснилось, был срок: до 3 мая.
Тем не менее, в действиях руководителя усмотрели нарушение ч.2 ст.5.57 КоАП РФ — то есть, нарушение права на образование (штраф для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей). В деле отмечено, что все ученики, на которых распространялась суровая мера, младше 15 лет, а родители на дистанционное обучение не соглашались. Исходя из этих факторов, суд постановил оштрафовать директора на 15 тысяч рублей.