Госпитализация с COVID в Петербурге выросла до тысячи человек в сутки

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге выросло до 1 тысячи в сутки. Об этом рассказал председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
По его словам, также в городе увеличилась доля госпитализаций пациентов в возрасте от 20 до 40 лет. Учитывая нагрузку на врачей, возможно появление скоплений карет скорой помощи у больниц.
Лисовец отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что более двух часов машины скорой помощи у медучреждений не стоят, однако при этом число больных меньше не становилось.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что порядка 700 тыс. жителей Северной столицы сделали вторую прививку от COVID-19 и закончили курс вакцинации. Впервые же получили укол от коронавируса 858 869 петербуржцев.