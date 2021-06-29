В поселке Металлострой рядом с парикмахерской в крови лежит женщина

В Петербурге в Колпинском районе города был найдена женщина, под головой которой кровь.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 28 июня в 09:00 в отдел полиции 18-летний парень сообщил, что в поселке Металлострой лежит женщина.

Молодой человек рассказал, что во дворе дома 11 по улице Центральная рядом с парикмахерской на асфальте лежит женщина.

На вид пострадавшей примерно 40-50 лет.

По словам 18-летнего парня, есть вероятность, что женщина выпала из окна, потому как молодой человек слышал хлопок.

Кроме того, под головой потерпевшей кровь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое в коммунальной квартире на Боровой улице были задержаны. Так, после ножевого ранения кровью истекал 45-летний сосед. У него было ножевое ранение грудной клетки и с правосторонним гемотораксом.