Мужчину забили до смерти в квартире в деревне Лесколово

Во Всеволожском районе Ленобласти произошла драка со смертельным исходом.

Инцидент произошел в понедельник, 28 июня, в деревне Лесколово. В отдел полиции обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что на улице Зеленая избили мужчину, а после оставили лежать в крови.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители в указанной квартире обнаружили труп мужчины в положении полулежа. На вид мужчине 45-50 лет, его личность устанавливается.

На месте также был задержан 36-летний местный житель. Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах мужчина из-за ревности избил до смерти знакомого. Когда оперативники прибыли, они увидели труп 38-летнего хозяина квартиры с гематомами на лице и с переломанными ребрами.