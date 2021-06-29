Мужчину забили до смерти в квартире в деревне Лесколово

Мужчину забили до смерти в квартире в деревне Лесколово
Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Всеволожском районе Ленобласти произошла драка со смертельным исходом.

Инцидент произошел в понедельник, 28 июня, в деревне Лесколово. В отдел полиции обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что на улице Зеленая избили мужчину, а после оставили лежать в крови.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители в указанной квартире обнаружили труп мужчины в положении полулежа. На вид мужчине 45-50 лет, его личность устанавливается.

На месте также был задержан 36-летний местный житель. Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах мужчина из-за ревности избил до смерти знакомого. Когда оперативники прибыли, они увидели труп 38-летнего хозяина квартиры с гематомами на лице и с переломанными ребрами.

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