В Выборге автомобилист расстрелял мужчину с собакой и скрылся

В Выборге автомобилист расстрелял мужчину с собакой и скрылся
Полицейские начали розыск. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Ленобласти неизвестный на иномарке устроил стрельбу по мужчине, гуляющему с собакой. Для животного ранение оказалось смертельным.

В ночь на вторник, 29 июня, в отдел полиции обратился житель Выборга. Мужчина рассказал, что прогуливался вдоль побережья Солдатского пляжа, как вдруг водитель Mitsubishi открыл стрельбу. Одна из пуль убила собаку, а вторая задела ее владельца. Сам стрелок сел в свой автомобиль и скрылся.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, по составленным приметам правоохранители выяснили, что стрелял 47-летний ранее судимый житель Выборга.

Начат розыск злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Кировском районе. Горожанин сделал около пяти выстрелов по бутылкам.

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