Новый арт-объект появился на набережной Смоленки

Новый арт-объект появился на набережной Смоленки
Арт-объект расположен на набережной реки Смоленки напротив завода имени Козицкого. Фото: скриншот "Санкт-Петербург"

На реке Смоленке появился новый арт-объект, созданный из ржавой металлической трубы, на которую установили капитель Коринфского ордера.

Конструкцию можно наблюдать напротив завода имени Козицкого. Идея о создании колонны появилась у одного из победителей конкурса арт-проектов для водных пространств Боремира Бахарева. Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург«, дизайнер объяснил, что выбранная локация привлекла его своей историей.

«Здесь все время швартуются рабочие суда, открывается выход на большое пространство воды. Это интересно», — рассказал Боремир Бахарев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Василеостровского района Санкт-Петербурга обнаружили необычный арт-объект, который даже напугал некоторых горожан. Кто-то счел работу «крутой», кому-то такое искусство пришлось не по душе.

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