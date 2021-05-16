Арт-объект напугал жителей Василеостровского района

Жители Василеостровского района Санкт-Петербурга обнаружили необычный арт-объект. Как он появился и кто автор, неизвестно.
Петербуржцы обнаружили находку на берегу залива. Фотографию арт-объекта разместили в группе «Я люблю Васильевский» «ВКонтакте».
Инсталляция стала предметом обсуждения. Кто-то счёл работу «крутой», кому-то такое искусство пришлось не по душе. Не понятно, что хотел донести до горожан автор арт-объекта.
За сутки пост с фотографией инсталляции просмотрели 1300 человек. Картинка набрала 16 лайков и 15 репостов. Комментарии к записи отключены.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что протестный арт-объект «Терпение» продержался на Литейном девять часов. Арт-объект пробыл на трансформаторной будке всего девять часов. Граффити «Терпение» разместили на трансформаторной будке на Литейном проспекте.