Арт-объект напугал жителей Василеостровского района

За сутки пост с фотографией инсталляции просмотрели 1300 человек. Фото: скрин "Я Люблю Васильевский" "ВКонтакте".

За сутки пост с фотографией инсталляции просмотрели 1300 человек. Фото: скрин "Я Люблю Васильевский" "ВКонтакте".

Жители Василеостровского района Санкт-Петербурга обнаружили необычный арт-объект. Как он появился и кто автор, неизвестно.

Петербуржцы обнаружили находку на берегу залива. Фотографию арт-объекта разместили в группе «Я люблю Васильевский» «ВКонтакте».

Инсталляция стала предметом обсуждения. Кто-то счёл работу «крутой», кому-то такое искусство пришлось не по душе. Не понятно, что хотел донести до горожан автор арт-объекта.

За сутки пост с фотографией инсталляции просмотрели 1300 человек. Картинка набрала 16 лайков и 15 репостов. Комментарии к записи отключены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что протестный арт-объект «Терпение» продержался на Литейном девять часов. Арт-объект пробыл на трансформаторной будке всего девять часов. Граффити «Терпение» разместили на трансформаторной будке на Литейном проспекте.