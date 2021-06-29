Петербургский Союз художников привлекли к административной ответственности

Петербургский Союз художников привлекли к административной ответственности
Суд назначил штраф 200 тысяч рублей. Фото: скрин Google.Maps

Суд Северной столицы привлек к ответственности к ответственности «Санкт-Петербургский Союз художников».

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Здание, расположенное по адресу: г. СПб, ул. Галерная, д. 53, лит. А является объектом культурного наследия регионального значения «Дом Потемкина А.Я. (Струкова)». Его арендует «Санкт-Петербургский Союз художников». В феврале этого года провели проверку состояния объекта. Так были выявлены факты нарушения требований законодательства в сфере охраны и использования объектов культурного наследия.

Между Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и «Санкт-Петербургском Союзом художников» в 2004 году заключено охранное обязательство по обеспечению сохранности помещения. Союзу было известно о необходимости соблюдения требований, однако он не принял все зависящие от него меры по соблюдению указанных требований.

Суд назначил штраф 200 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госстройнадзор выступил в суде против незаконной реконструкции здания на улице Академика Павлова.

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