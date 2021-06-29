Смольный отказался от мирового соглашения с АО «Невская мануфактура»

Акционерное общество «Невская мануфактура» предложила Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подписать мировое соглашение, но решение организации было отрицательным, сообщает «78»
В Северной столице все еще ведется расследование после пожара в здании АО «Невская мануфактура». Так, собственники фабрики решили предложить КГИОП заключить мировое соглашение. Однако Смольный ответил отказом.
Сообщается, что дело продолжат рассматривать в Арбитражном суде Петербурга.
По информации телеканала, АО «Невская мануфактура» выдвинуло КГИОП предложение заключить мировое соглашение. Оно предполагало определение сроков выполнения реставрации и выплаты неустоек.
Комитет же отказал.
Стоит сказать, что следующее заседание по делу состоится в среду, 30 июня.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КГИОП обратился в полицию из-за демонтажа лепнины и женских фигур с дома Орлова.