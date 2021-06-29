В Ленобласть придут ливни и грозы 30 июня

В Ленобласть придут ливни и грозы 30 июня
В регионе прогремит гроза. Фото: Pixabay

В среду, 30 июня, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в регионе пройдут дожди, днем ожидаются кратковременные дожди. В отдельные районы придут ливни и грозы.

В ночное время суток столбики термометров покажут +13…+18 градусов. Днем температура воздуха ожидается на уровне +19…+24 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге на следующей неделе ухудшится погода. Воздух прогреется до плюс 26 градусов – это меньше, чем несколько дней до этого, но все равно выше нормы.

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