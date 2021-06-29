На улице Турку мужчина попал под колеса машины

На улице Турку мужчина попал под колеса машины
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля марки Skoda.

Инцидент произошел на улице Турку 28 июня.

«На улице Турку, перед Белградской, у Яблоневого сада, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, и угодил под колеса автомобиля Шкода. Для девушки за рулем Шкоды это было неожиданностью», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как девушка, которая была за рулем Skoda, выбежала из машины и подбежала к мужчине, который попал под колеса. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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