ВОЗ рекомендовала не полагаться на тесты на антитела перед вакцинацией от COVID-19

ВОЗ рекомендовала не полагаться на тесты на антитела перед вакцинацией от COVID-19
Так обычные тесты не могут определить, нейтрализуют ли те или другие антитела коронавирус. Фото: https://pixabay.com/

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не полагаться на тесты на антитела перед вакцинацией от COVID-19.

Об этом сообщает «Комсомольская правда». Тест на антитела не должен быть главным фактором в принятии решения о вакцинации от COVID-19, так как их наличие не гарантирует защиту от вируса. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Определение иммунитета – сложно, нужны исследования в лабораторных условиях, сообщает Вуйнович. Так обычные тесты не могут определить, нейтрализуют ли те или другие антитела коронавирус. Именно поэтому ВОЗ рекомендуют не полагаться на них, отмечает Вуйнович.

Она уверена, лучший способ достичь хорошего иммунитета – это прививка.

Так ВОЗ ранее заявила, что её можно ставить людям с любым уровнем антител.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разработчик «Спутника V» заявил о снижении его эффективности против индийского штамма.

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