В центре Гамалеи заявили, что летальность от ковида может вырасти в несколько раз

В центре Гамалеи заявили, что летальность от ковида может вырасти в несколько раз
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что летальность от ковида может вырасти.

«…этот процент летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%», — цитирует его «Интерфакс».

С начала пандемии в России выявлено 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 134 545 летальных исходов, выздоровели 4 984 037 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе на Неве после того, как была введена вакцина против коронавируса инфекцию нашли у 0,3% пациентов. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

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