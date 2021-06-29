Российскому правительству понравилась инициатива о введении штрафов за брошенных животных

За выброшенное на улицу животное хотят назначить штраф. Фото: Pixabay

За выброшенное на улицу животное хотят назначить штраф. Фото: Pixabay

Правительству Российской Федерации понравилось идея о введении штрафов за выброшенное животное.

В России могут принять законопроект, предполагающий взыскание штрафа за выброшенное на улицу животное.

Такой документ накладывает ответственность на приюты, цирки и зоопарки. Инициативу уже одобрили в правительстве РФ.

Одним из авторов проекта является глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Отмечается, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект, однако есть условия — необходимы доработки.

Так, новый проект предполагает штрафы и физическим, и юридическим лицам. Обойдется же данное деяние в сумму от от трех до 30 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам назвали круг лиц, которым могут запретить выгуливать собак.