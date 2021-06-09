Россиянам назвали круг лиц, которым могут запретить выгуливать собак

Россиянам назвали круг лиц, которым могут запретить выгуливать собак
В России подросткам до 14 лет и пьяным могут запретить выгуливать собак. Фото: unsplash

В России законопроект предлагает наделить субъекты новыми полномочиями, регулирующие выгул собак.

Такж, жителям страны в состоянии алкогольного опьянения и подросткам до 14 лет могут на законодательном уровне запретить выгуливать своих питомцев. Соответствующий документ от сенаторов поддержало Правительство Российской Федерации, об этом сообщили «Известия» 9 июня.

Проектом предлагается наделить особыми полномочиями власти регионов. То есть, предоставить им право регулировать круг лиц, которые могут вести собаку на прогулку.

Помимо этого, у властей появится возможность выдвигать требования по длине поводка, а также регулировать максимальное количество домашних животных, содержащихся в одной квартире жилого дома.

Однако положительного ответа от Правительства недостаточно. В законопроекте указали на недочеты, которые необходимо исправить.

Например, в документе не конкретизировали домашних питомцев, то есть в тексте проекта не прописано, что речь идет именно о собаках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кинолог рассказал, как предотвратить несчастные случаи при общении детей и собак.

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