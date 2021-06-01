Кинолог рассказал, как предотвратить несчастные случаи при общении детей и собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, какие правила поведения с собаками должны знать дети, чтобы не допустить несчастных случаев.

По словам кинолога, именно на взрослых лежит ответственность за безопасное отношение собак и детей. Он считает, что взрослые должны воспитывать гуманное и ответственное отношение к животным, пишет РИА Новости.

Голубев отметил, что даже если в семье нет своей собаки, ребенок должен знать, как обращаться с чужими питомцами, как поступать в экстренных ситуациях. Порой случается, что даже домашняя собака может огрызнуться на малыша, если тот нарушит ее границы или не вовремя потревожит.

Кинолог рассказал, что при первом знакомстве с чужим питомцем ребенок должен спрашивать разрешения у хозяева, чтобы погладить его. Если владелец разрешил потрогать животное, то нужно спокойно подойти к собаке, протянуть ладонь, а после аккуратно почесать по подбородку, груди и шее.

Питомец может выражать дискомфорт, когда облизывается, зевает, отворачивается или поджимает хвост. Если собака начинает морщить нос, показывать зубы, смотреть в глаза и рычать — это крайняя агрессивная реакция.

Кроме того, не стоит дразнить собак, имитировать лай, размахивать руками или издавать громкие звуки. Также не стоит тянуть собаку за части тела и дотрагиваться до носа. Не советуют и тревожить животное во время сна. Все это может обернуться укусами.

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