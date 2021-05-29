Кинолог рассказал, с какими собаками можно отправиться на пляж

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что брать с собой собак на пляж, кроме собак-поводырей, запрещено новыми правилами.
С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые единые правила пользования пляжами. Если раньше правила устанавливались регионами самостоятельно, то теперь они утверждены на федеральном уровне.
Кинолог посоветовал гулять и купать собак в водоемах, в которых запрещено купание людей, сообщает РИА «Новости».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что апреле в Законодательном Собрании Петербурга также приняли инициативу, которая позволит разработать правила посещения магазинов, кафе и ресторанов для людей с животными. Их должны будут составить в Госдуме.