Петербург объединится с регионами Северо-Запада для развития туризма

Северная столица также хочет создать Международный центр компетенций в сфере туризма. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Северная столица также хочет создать Международный центр компетенций в сфере туризма. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Петербург объединится с регионами Северо-Запада для развития туризма.

Об этом сообщает Смольный. Так разрабатывается проект «Туризм и индустрия гостеприимства», формируется макрорегион «Между Москвой и Петербургом». Это Северная столица, Ленинградская и Новгородская области.

Позже к присоединяться Псковская область и Республика Карелия.

«Регионы Северо-Запада развиваются как единое культурное и туристское пространство», отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сейчас разрабатывается план туристского макрорегиона Северо-Запада России. Северная столица также хочет создать Международный центр компетенций в сфере туризма. Планируется туристически развивать российскую Балтику . Этот проект будет реализовываться с Ленинградской и Калининградской областями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне оказались не готовы к вакцинации от COVID-19 ради отдыха в Краснодарском крае.