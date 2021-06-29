В Петербурге будут разработаны новые «дорожные карты» для достижения целевых показателей развития города

В Петербурге будут разработаны новые «дорожные карты» для достижения целевых показателей развития города
Достигнуты целевые значения по уровню зарплаты, образования. Фото: скриншот сервиса

В Северной столице будут разработаны новые «дорожные карты» для достижения целевых показателей развития города.

Об этом сообщает Смольный. По новому Указу президента России Владимира Путина число показателей социального и экономического развития регионов увеличилось с 15 до 20.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что по итогам прошлого года по уровню доступности жилья Северная столица превысила целевой показатель почти на 40%.

Достигнуты целевые значения по уровню зарплаты, образования. Число организаций малого и среднего бизнеса, а также самозанятых по сравнению с годами ранее выросло на 64 тысячи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург объединится с регионами Северо-Запада для развития туризма. Так разрабатывается проект «Туризм и индустрия гостеприимства», формируется макрорегион «Между Москвой и Петербургом».

Александр Беглов дорожные карты жильё зарлата образование


 

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