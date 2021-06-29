Голикова рассказала, как долго после коронавируса сохраняется иммунитет

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что устойчивый иммунный ответ у переболевших ковидом сохраняется в среднем в течение шести месяцев с постепенным угасанием к 9-12 месяцу.

Она отметила, что об этом свидетельствуют международные и российские исследования, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 134 545 летальных исходов, выздоровели 4 984 037 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе на Неве после того, как была введена вакцина против коронавируса инфекцию нашли у 0,3% пациентов. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.