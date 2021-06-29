В Греции молодежи пообещали по 150 евро за прививку от коронавируса

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил, что это такого рода благодарность за вакцинирование. Фото: unsplash

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил, что это такого рода благодарность за вакцинирование. Фото: unsplash

Греция пообещала молодежи денежную выплату в размере 150 евро за прививку от COVID-19.

Об этом сообщает «Комсомольская правда». Так в правительстве отметили, что полученные деньги молодые могут потратить на билеты на самолеты, паромы, поезда. Также на покупку абонементов в театры, аренду машин или на бронирование кемпинга.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил, что это такого рода благодарность за вакцинирование.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Греция изменила правила въезда для россиян. Они стали жестче. Новые правила вступят в силу уже в 6:00 30 июня. Власти Греции объявили об изменении правил въезда в страну для туристов из России. Теперь им придется сдавать тест на коронавирус прямо на границе. Новые правила станут актуальны в 6:00 30 июня. Об этом сообщает официальная газета правительства.