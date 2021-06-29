Голикова предупредила переболевших коронавирусом о риске повторного заражения новыми штаммами

Голикова предупредила переболевших коронавирусом о риске повторного заражения новыми штаммами
Татьяна Голикова. Фото: pixabay.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что переболевший коронавирусом может снова заразиться из-за распространения новых штаммов.

«Необходимо учитывать также и новые мутации коронавируса, при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс», — цитирует ее ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 134 545 летальных исходов, выздоровели 4 984 037 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе на Неве после того, как была введена вакцина против коронавируса инфекцию нашли у 0,3% пациентов. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

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