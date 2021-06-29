Актер Ростислав Гулбис умер в возрасте 32 лет

Актер Ростислав Гулбис умер в возрасте 32 лет
Ростислав Гулбис. Фото: instagram.com/gulbisrostislav/

Умер известный молодой актер Ростислав Гулбис. Ему было 32 года.

Причиной смерти стал приступ острого панкреатита.

«Он был на съемках в Костроме, и у него обострился панкреатит. Он не то, чтобы страдал, но у него были небольшие приступы», — рассказала его агент Екатерина Гольцман телеканалу «360».

Ростислав Гулбис известнен зрителям по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Чернобыль. Зона отчуждения». Он сыграл в фильмах «Кома» и «Все и сразу».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что судьба многих актеров из «Улиц» сложилась не завидным образом. Так, в январе 2021 года полиция задержала 62-летнего Никиту Струкова, принимавшего участие в съемках детективного сериала.

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