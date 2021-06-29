Мурашко: Для борьбы с ковидом развернули 182 тысячи коек

Мурашко: Для борьбы с ковидом развернули 182 тысячи коек
Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

В клиниках России предусмотрено для больных коронавирусом 182 тысячи коек, сейчас под наблюдением находятся 151 тысяча пациентов. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В целом же под медицинским наблюдением находятся 626 тысяч человек», — цитирует его РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 134 545 летальных исходов, выздоровели 4 984 037 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе на Неве после того, как была введена вакцина против коронавируса инфекцию нашли у 0,3% пациентов. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

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