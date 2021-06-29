1 июля в Петербурге откроют пункты регистрации смертей

1 июля в Петербурге откроют пункты регистрации смертей
Принято решение открыть еще пункты в Петербурге. Фото: Pixabay

1 июля в Северной столице откроют пункты регистрации смертей.

Об этом сообщают «Невские новости». На этой неделе в трех районах города на Неве откроются три отдела регистрации смертей. Так в Северной столице хотят избежать толп петербуржцев. Спецпункты появятся в Калининском, Невском и Красносельском районах. В них будут работать специалисты, задача которых — регистрировать смерти жителей города.

Так сегодня в пункте на Достоевского, 9 сегодня были большие очереди. Это неблагоприятно в условиях эпидемиологической обстановки. Принято решение открыть еще пункты в Петербурге.

Работать они будут с 1 по середину июля. Потом их могут закрыть или оставить, если надо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал, почему у больниц Северной столицы выстроились скорые.

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