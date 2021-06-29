Студенты смогут вернуться с дистанционки в офлайн, но только при одном условии

Ходить на занятия будут студенты с сертификатом о прививке или документом о наличии антител. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Ходить на занятия будут студенты с сертификатом о прививке или документом о наличии антител. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Студенты смогут вернуться с дистанционки в обычный режим, но только при одном условии.

Об этом сообщают «Невские новости». На заседании совета ректоров университетов Северной столицы и Ленинградской области решили начинать новый учебный год в комбинированном формате из-за пандемии COVID-19.

Ходить на занятия будут студенты с сертификатом о прививке или документом о наличии антител. Совет также советовал запрашивать при заселении учащихся в общежития ПЦР-тест или сертификат о прививках. Отмечается, что не известно, что делать с несовершеннолетними студентами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве рекомендуют студентам привиться от коронавируса в течение месяца. Чтобы антитела успели вовремя выработаться, нужно завершить цикл вакцинации до середины июля. Глава Минздрава России Михаил Мурашко посоветовал студентам привиться от коронавируса в преддверии учебы.