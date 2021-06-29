Немерюк допустил возможность введения системы QR-кодов в других сферах

Москва рассматривает возможность распространить систему QR-кодов и на другие сферы, помимо общепита.
Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, сообщает РИА «Новости». Он рассказал, что в столице уже более 7 тысяч кафе применяют QR-коды для москвичей. Его спросили, могут ли такие коды внедрить для проезда в общественном транспорте или походов в магазины. Немерюк ответил, что такие идеи и правда есть и их могут реализовать.
Решения о переходе qr-коды принимает оперштаб по борьбе с COVID-19 — пока такой информации нет. С 28 июня в общепит Москвы можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался или сдал ПЦР-тест и здоров.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не полагаться на тесты на антитела перед вакцинацией от COVID-19.