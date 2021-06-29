Немерюк допустил возможность введения системы QR-кодов в других сферах

Москва рассматривает возможность распространить систему QR-кодов и на другие сферы, помимо общепита.

Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, сообщает РИА «Новости». Он рассказал, что в столице уже более 7 тысяч кафе применяют QR-коды для москвичей. Его спросили, могут ли такие коды внедрить для проезда в общественном транспорте или походов в магазины. Немерюк ответил, что такие идеи и правда есть и их могут реализовать.