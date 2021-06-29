В Выборге вспыхнуло заброшенное здание

В Выборге вспыхнуло заброшенное здание
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Огонь успел распространиться на площадь почти в 100 «квадратов».

В Ленинградской области над Выборгом сегодня, 29 июня, поднялся густой дым. Сейчас удалось выяснить, что стало его причиной. Подробностями поделились в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и региону.

Все случилось в районе Светогорского шоссе. Там в этот вторник горело заброшенное здание. Известно, что огонь охватил площадь в 96 квадратных метров. На место приезжали восемь человек и две единицы техники. На данный момент возгорание ликвидировано – непонятно, что стало его причиной и насколько серьезны последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КГИОП не согласился на мировое соглашение по срокам реставрации «Невской мануфактуры».

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