В Эстонии запустят новый русскоязычный телеканал

Новый русскоязычный телеканал Duo 7 запускается в Эстонии с 1 июля.

Об этом сообщает ТАСС. Так с начала июля канал можно будет смотреть в местных кабельных сетях, чуть позже он станет доступным и для других эстонцев. Осенью начнут ежедневно выходить новости на русском языке. В конце осени добавят еще программы, чтобы больше информировать русскоязычную аудиторию и вовлекать ее в жизнь Эстонии.

Duo 7 сосредоточится на качественных развлекательных телепрограммах. Он будет доступен жителям Литвы и Латвии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скончался известный тележурналист и гендиректор канала «Общественное телевидение России» Анатолий Лысенко. Ему было 84 года. Об этом стало известно 20 июня. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на первого замгендиректора ОТР Александра Пономарева, Лысенко умер после продолжительной болезни.