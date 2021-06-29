Назван скрытый признак высокого холестерина

Назван скрытый признак высокого холестерина
Ученые нашли признак холестерина. Фото: pixabay.com

Высокий холестерин, как правило, никак себя не проявляет, несмотря на то, что его уровень может привести к серьезным проблемам с сердцем. Ученые из Британской Колумбии смогли распознать один из скрытых признаков.

Ученые считают, что холестерин приводит к накоплению «желтоватых отложений» в сухожилиях. Так, по мнению ученых, происходит из-за того, что линопротеины низкой плотности выходят из кровотока и прикрепляются к сухожилиям. В результате они становятся больше и тверже, начинается воспаление.

Ученые отмечают: для того, чтобы снизить холестерин, необходимо изменить образ жизни и свой рацион. Нужно снизить объем насыщения жиров, которые содержатся, в том числе в сливочном масле, жирном мясе и сыре.

Эти продукты лучше заменить авокадо, растительным маслом, орехами и жирной рыбой.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, кто чаще всего страдает от депрессии.

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