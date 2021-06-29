У WhatsApp появилась новая функция, которую долго ждали

У мессенджера WhatsApp появилась новая функция. Теперь пользователи могут одновременно использовать одну учетную запись на нескольких устройствах.

Как сообщает WABetainfo, для этого устройства необходимо связать. При этом главному из них не нужно будет оставаться в сети, чтобы WhatsApp Web и WhatsApp Desktop работали одновременно. Так можно использовать сразу пять гаджетов, которые будут прикреплены к одному аккаунту.

Сообщения будут продолжать шифровать с помощью алгоритмов WhatsApp.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что WhatsApp не будет блокировать пользователей, которые не захотят принимать новые правила мессенджера. Таким юзерам будут напоминать об обновлении. Отмечалось, что новое соглашение можно применять, в том числе при использовании дополнительных функций, например, для общения с бизнесом.