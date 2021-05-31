WhatsApp не будет блокировать тех, кто отказался принимать его новые правила

WhatsApp не будет блокировать тех, кто отказался принимать его новые правила
Пользователям WhatsApp всегда будет доступен прием нового соглашения. Фото: Pixabay

WhatsApp не станет блокировать пользователей, которые отказались принять новые правила.

Мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение. Пользователей, еще не принявших его, не будут лишать привычных возможностей мессенджера, но продолжат напоминать об обновлении.

Как сообщило издание The Next Web, пользователям всегда будет доступен прием нового соглашения. Его можно применить при использовании дополнительных функций, например, для общения с бизнесом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники придумали новый обман для пользователей WhatsApp. Они умело воспользовались новыми правилами конфиденциальности мессенджера.

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