Мошенники придумали новую схему обмана пользователей WhatsApp

Злоумышленники просят переслать полученное письмо 10 контактам, при этом СМС платные. Фото: Pixabay

Злоумышленники просят переслать полученное письмо 10 контактам, при этом СМС платные. Фото: Pixabay

Мошенники придумали новый обман для пользователей WhatsApp. Они умело воспользовались новыми правилами конфиденциальности мессенджера.

Мошенники шлют сообщения с информацией, что для пользователей WhatsApp станет платным и надо выполнить условия, сообщает РИА «Новости». Злоумышленники просят переслать полученное письмо 10 контактам, при этом СМС платные.

Задача таких рассылок — распространить неправдивую информацию среди друзей. Это и петиции, и сообщения, и вирусы.

Новые правила конфиденциальности WhatsApp начнут работать с 15 мая. В Facebook, которой принадлежит мессенджер, будут передаваться многочисленные данные пользователя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян предупредили об уязвимости персональных данных пользователей WhatsApp. В ведомстве отметили, что у каждой страны свои стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных.