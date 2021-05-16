Мошенники придумали новую схему обмана пользователей WhatsApp

Мошенники придумали новую схему обмана пользователей WhatsApp
Злоумышленники просят переслать полученное письмо 10 контактам, при этом СМС платные. Фото: Pixabay

Мошенники придумали новый обман для пользователей WhatsApp. Они умело воспользовались новыми правилами конфиденциальности мессенджера.

Мошенники шлют сообщения с информацией, что для пользователей WhatsApp станет платным и надо выполнить условия, сообщает РИА «Новости». Злоумышленники просят переслать полученное письмо 10 контактам, при этом СМС платные.

Задача таких рассылок — распространить неправдивую информацию среди друзей. Это и петиции, и сообщения, и вирусы.

Новые правила конфиденциальности WhatsApp начнут работать с 15 мая. В Facebook, которой принадлежит мессенджер, будут передаваться многочисленные данные пользователя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян предупредили об уязвимости персональных данных пользователей WhatsApp. В ведомстве отметили, что у каждой страны свои стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных.

WhatsApp вирус мошенничество соцсети спам


 

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