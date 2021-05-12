Россиян предупредили об уязвимости персональных данных пользователей WhatsApp

Роскомнадзор предупредил о том, что мессенджер WhatsApp недостаточно защищает персональные данные пользователей.

В ведомстве отметили, что у каждой страны свои стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных.

«Российское и европейское законодательство по защите персональных данных более строгое, чем в США, в юрисдикции которых действует компания Facebook Inc., владеющая мессенджером WhatsApp», — цитирует заявление надзорного ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что пользователи WhatsApp, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, не смогут пользоваться приложением в полном объеме. Если пользователь откажется принимать новые правила, его аккаунт не удалят, однако функциональность мессенджера будет сильно ограничена. В частности, читать и отправлять сообщения будет нельзя, из опций останутся только звонки и уведомления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются законам США, где указано, что компании должны предоставлять спецслужбам доступ и ключи шифрования. Специалисты отметили, что при таких широких полномочиях последние могут «осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру».