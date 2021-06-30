В Пулково 30 июня нет задержанных рейсов

В Пулково 30 июня нет задержанных рейсов
Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В среду, 30 июня, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в Пулково задержали внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опоздали десять самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи, Иваново, Симферополя, Анапы, Минска, Москвы, Белгорода. Первым задержался рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 5:45, однако время вылета сдвинули на 12:20. Далее с опозданием вылетел рейс до Иваново. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 10:25, но это произошло не раньше 12:50.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне в петербургском аэропорту задержали шесть авиарейсов.

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