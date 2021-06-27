В воскресенье в Пулково задержали шесть рейсов

В воскресенье, 27 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются шесть авиарейсов.

Так, с опозданием вылетит рейс N4 5873 до Антальи. Рейс обслуживает авиакомпания «Северный Ветер». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 1:50, однако время вылета сдвинули на час.

Как сообщили на сайте аэровокзала, также задерживается рейс FV 5765 до Симферополя. Самолет вылетит 8:30, вместо назначенных 4:20. Рейс U6 547 до Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетит в 10:15 вместо 5:45.

Самолет до Минска «Белавии» рейсом B2 8704 должен был вылететь в 14:00, но отправится только в 17:00. Рейс U6 060 «Уральских авиалиний» отправится в Москву в 16:20 вместо 17:20.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники Россельхознадзора провели в аэропорту Пулково ветеринарный контроль трех крупных партий икры форели.